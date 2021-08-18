Народный артист Украины Павел Зибров переболел серьезным заболеванием

Об этом сообщила супруга и директор Павла Зиброва Марина в комментарии «КП в Украине».

«Мой артист выжил после тяжелейшего коронавируса. Мы об этом не писали, не говорили. У Павла было тяжелейшее состояние. Но с тех пор прошло время, все улеглось», - сказала жена артиста.

Отметим, что 12 июня 2021 года Павел Зибров рассказала, что вместе с женой вакцинировались от коронавируса.

Напомним, осенью 2020 году Павел Зибров рассказывал, что его жена переболела коронавирусом, даже не догадываясь об этом. При этом анализ выявил антитела.

«Так что она ходит такая гордая, такая счастливая. Говорит, теперь я не в зоне риска», - рассказывал артист.

Также Павел Зибров добавил, что решил не ехать никуда на отдых, чтобы не подвергать себя опасности.

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