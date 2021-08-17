Концерт, посвященный 30-летию Независимости Украины, скорее всего, станет самым скандальным за всю историю этой самой независимости

После шумихи вокруг недопуска Green Grey к участию в мероприятии из-за русскоязычной песни и отказа ряда исполнителей петь на концерте, в этот раз взбунтовался народный артист Украины Павел Зибров, которому организаторы неожиданно дали от ворот поворот.

Так, Павел Николаевич заявил, что его забыли пригласить спеть на "Олимпийском" 24 августа. И, мол, причиной этому стал его конфликт с продюсером концерта Сергеем Перманом, пишет Телеграм-канал "Культурная прачечная".

"Подошел, спрашиваю: "Сергей, ты не знаешь, кто делает День независимости на Майдане и в "Олимпийском"? Я хотел бы принять участие". Он говорит: "Знаю, я генеральный продюсер. Но вот мы с режиссером концерта, Катей Царик, подумали и вас не включили. Вы с характером, вы себе на уме, не слушаетесь режиссерской задумки. Так что извините, не обижайтесь, мы вас не приглашаем", - рассказал обиженный Павел Николаевич.

Также не срослось у него и с другим концертом, 22 августа на Софиевской площади будут чествовать известного композитора Юрия Рыбчинского. Песню "Крещатик" Зиброва, которую он так хотел исполнить на этом вечере, отдали Сергею Бабкину. Народный артист обиделся и попросил того отказаться по «этическим соображениям» и выбрать другую композицию, но, кажется, тщетно.

Напомним, Зибров рассказал, на каких условиях на него работает родная дочь: "7/24 я с тобой"

Как сообщала Politeka, Зибров раскрыл неожиданные подробности об участии в "Танцах со звездами".

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