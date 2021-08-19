Появились подробности конфликта между Народным артистом Украины Павлом Зибровым и организаторами концерта ко Дню Независимости

Об этом сообщила супруга и директор Павла Зиброва Марина в комментарии «КП в Украине».

Как известно, певца не пустили выступать на концерте, посвященному 30-летию независимости Украины.

«Вот, скажут сейчас, Зибров обижен. Да, это обида. Что он не сделал для Украины такого, чтобы не участвовать в этом концерте? Он хоть один концерт спел в России? Нет, хотя, поверьте, предложения были. Он прославляет украинскую музыку. И легендарную песню "Хрещатик", которую ему не дают спеть, знают во многих странах. Не могу говорить вместо Павла, но я, как продюсер и жена, обижена на то, что так происходит. Я хочу, чтобы это звучало», - возмутилась Марина Зиброва.

Также она рассказала, что легендарную композицию Павла Зиброва «Хрещатик» дали петь Сергею Бабкину, хотя сейчас пытаются сделать вид, что этого не было.

«…сделали новую оркестровку песни "Хрещатик" для концерта, которую в итоге должен был исполнить Сергей Бабкин. С нами этого никто даже не оговаривал, никто не спросил об этом. Сегодня организаторы могут сказать, что они не брали эту песню для концерта, что все это неправда. Но Павел позвонил Сергею Бабкину, и тот сказал: "Да, мне дали песню". Попросил его не петь "Хрещатик" и объяснить Сергею Перману, что Павел не давал на это разрешения. Затем организаторы быстро поменяли трек на "Зелений гай», - рассказала супруга артиста.

Отметим, в прошлом году на концерте ко Дню Независимости Павел Зибров исполнил «Нино» Олега Винника и «Хорошо» Верки Сердючки. Правда, изначально ему предлагали перепеть композицию певицы ONUKA, однако, как подступится к электронному материалу, он не знал.

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