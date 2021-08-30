Певица Анастасия Приходько поделилась откровением
Как известно, 34-летняя Приходько сейчас снимается в новом проекте "Співають всі" с Натальей Могилевской в качестве главного судьи и ведущим Владимиром Остапчуком. Настя стала одной из ста судей, задачей которых является оценивать вокальные и артистические данные участников. Однако пока судейство Приходько вызывает много недовольства зрителей. Певицу считают чересчур строгой к участникам.
В новом посте на своей странице в Инстагарм Приходько решила отойти от страстей вокруг проекта и заговорила о другом.
«Не могу сказать, что я в восторге, хотелось бы еще каааапельку тепла, но, осень🍂 вот прям мне нравится! Этот свежий воздух, дети в школе и не жарко🔥не нужно ходить по улице полуголым, чтоб не умереть», - написала певица.
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Также певица спросила поклонников о том, какие у них ассоциации с осенью. «Только не говорите со школой», - добавила она.
Пост Приходько сопроводила снимком, который засыпали комплиментами.
«Фото шикарное. Стильное», «Вы классная», «Фото бомба», «Очень круто», «Фото супер», «Фото мега крутое! вы очень красивая!», «Вы восхитительная», - комментируют кадр в Сети.
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