Популярная певица Анастасия Приходько рассказала, почему критикует артистов на шоу "Співають всі"

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является известной украинской артисткой. Певица активно ведет социальные сети и дает советы в своем блоге, также она часто отвечает на вопросы поклонников и делится с ними моментами из жизни.

Как известно, шоу "Співають всі" выходит на телеэкраны уже вторую неделю. Среди сотни судей и певица Анастасия Приходько. Её реакцию на выступление участников активно обсуждают в социальных сетях, ведь артистка очень критично относится к ним.

На аккаунте "Зірковий шлях" в Инстаграме появился фрагмент интервью с певицей, где она объясняет почему так реагирует на участников.

Ведущий спросил: "Вы хотите сделать больно учасникам? Чтобы потом они не думали, что всё просто?"

"Нельзя просто выйти и петь. Нужно чтобы была душа, чтобы чувствовали песню. У нас такая модная тенденция - сцена для всех. Но извините, на сцену нужно идти годами и завоевывать каждый день за право и место стоять на сцене. Поэтому я не сварливая, но я говорю правду.", - рассказала Анастасия Приходько.

Ранее сообщалось, Приходько на "Співають всі" показала особенного мужчину в своей жизни: "Спустя 15 лет..."

Также, Приходько откровенно показала другую сторону материнства, личные кадры: "Больше всего я боюсь..."

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