Украинская певица Анастасия Приходько показала редкие кадры со своей свадьбы

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у 34-летней звезды появились фото с ее свадьбы. Как известно, с 2010 года Приходько жила с бизнесменом Нури Кухилавой, которому родила дочку. В 2013 году артистка вышла замуж, не став раскрывать личность своего мужа. Известно, что его зовут Александр. Вместе они учились в одной школе. Мужчине она родила двоих детей. Известно, что в 2019 году пара обвенчалась в церкви.

На архивных фото Анастасия показала, как они с мужем расписывались в ЗАГСе в спортивных костюмах. На фото не видно лица избранника артистки.

«Ты забрал мое сердце навсегда», - подписала фото звезда.

Также она поделилась кадром с настоящей свадьбы, где она была в белоснежном платье.

«Сегодня 9 лет как мы вместе! Люблю до Луны и обратно», - добавила артистка.

Напомним, что Приходько объяснила скандальное поведение на шоу "Співають всі": "Я говорю правду".

Еще Politeka писала, что Приходько рассказала, как воспитывает детей: "По сраке, конечно...".

Также Politeka сообщала, что Приходько призналась, что поссорилась с мамой и братом, годами не общаются: "Большая боль".