Популярна співачка Анастасія Приходько розповіла, чому критикує артистів на шоу "Співають всі"

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є відомою українською артисткою. Співачка активно веде соціальні мережі і дає поради в своєму блозі, також вона часто відповідає на питання шанувальників і ділиться з ними моментами з життя.

Як відомо, шоу "Співають всі" виходить на телеекрани вже другий тиждень. Серед сотні суддів і співачка Анастасія Приходько. Її реакцію на виступ учасників активно обговорюють у соціальних мережах, адже артистка дуже критично ставиться до них.

На акаунті "Зірковий шлях" в Instagram з'явився фрагмент інтерв'ю зі співачкою, де вона пояснює чому так реагує на учасників.

Ведучий запитав: "Ви хочете зробити боляче учасникам? Щоб потім вони не думали, що все просто?"

"Не можна просто вийти і співати. Потрібно щоб була душа, щоб відчували пісню. У нас така модна тенденція - сцена для всіх. Але вибачте, на сцену потрібно йти роками і завойовувати кожен день за право і місце стояти на сцені. Тому я не сварлива, але я кажу правду.",- розповіла Анастасія Приходько.

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