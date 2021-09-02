Співачка Настя Приходько розговорилася про особисті переживання і, судячи з усього, не дуже приємні

34-річна суддя шоу "Співають всі" зізналася в інтерв'ю "Зірковому шляху", що вже два роки не розмовляє з власною матір'ю і молодшим братом. Що конкретно, сталося в її родині, Настя не розкриває, але дала зрозуміти, що їй зробили дуже боляче, передає Politeka.net.

"Цю історію я ще нікому не розповідала і поки неготова про це говорити, тому що рана ще свіжа. І коли це відбувається з близькими людьми... коли близькі люди таке роблять, це завжди боляче... Але мені вистачило розуміння і якогось досвіду, який вже був, що просто припинила спілкування з усією родиною. Я так скажу: зрада - це великий біль", - розповіла Приходько.

Мама Насті жодного разу навіть не бачила Луку - молодшого сина співачки, який народився цієї весни. Та й шестирічного Гордія жінка зустрічала всього кілька разів, хоч обидві вони живуть в одному місті.

"Напевно, дуже зайнята людина", - підсумувала артистка.

Також Настя зізналася, що з братом у неї завжди були складні стосунки. З ним вона теж не спілкується. Чоловік зараз живе з дружиною і дитиною разом із мамою.

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