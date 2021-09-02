Певица Настя Приходько разоткровенничалась о личных переживаниях и, судя по всему, не очень приятных

34-летняя судья шоу "Співають всі" призналась в интервью "Зірковому шляху", что уже два года не разговаривает с собственной матерью и младшим братом. Что конкретно, произошло в ее семье, Настя не раскрывает, но дала понять, что ей сделали очень больно, передает Politeka.net.

"Эту историю я еще никому не рассказывала и пока неготова об этом говорить, потому что рана еще свежая. И когда это происходит с близкими людьми... когда близкие люди такое делают, это всегда больно... Но мне хватило понимания и какого-то опыта, который уже был, что просто прекратила общение со всей семьей. Я так скажу: предательство - это большая боль", - рассказала Приходько.

Мама Насти ни разу даже не видела Луку - младшего сына певицы, родившегося этой весной. Да и шестилетнего Гордея женщина встречала всего несколько раз, хоть обе они живут в одном городе.

"Наверно, очень занятой человек", - подытожила артистка.

Также Настя призналась, что с братом у нее всегда были сложные отношения. С ним она тоже не общается. Мужчина сейчас живет с женой и ребенком вместе с мамой.

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