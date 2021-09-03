Співачка та суддя шоу "Співають всі" Настя Приходько дала відверте інтерв'ю, в якому поділилася секретами виховання дітей

Як відомо, у 34-річної артистки троє нащадків: старшій дочці Нанні 11 років, середньому синові Гордію - шість, а наймолодший Лука народився тільки цієї весни.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" Приходько зізналася, чи застосовує фізичне покарання до дітей, якщо ті вже зовсім не слухаються, передає Politeka.net.

"По сраці, звичайно, і можу в кут поставити, будуть стояти. І на стілець я сажу, кажу рахуй до ста... Для них це, напевно, найбільше покарання - сісти в одному місці і рахувати", - розповіла Настя.

За словами співачки, вони з чоловіком заодно в своїх методах виховання (Приходько вийшла заміж вдруге в 2013-му році, її обранцем став колишній однокласник на ім'я Олександр).

"Залежить від ситуації. Якщо я гарчу, то він добрий, якщо він, то - я захищаю. Але завжди, щоб у них була можливість до когось прибігти і поскаржитися",-поділилася співачка.

Нагадаємо, в грудні минулого року Настя викликала поліцію додому. Як виявилося, нічого страшного не сталося, а просто - для профілактики.

"Спасибі величезне, що сьогодні я звернулася в поліцію, і вони приїхали і провели бесіду зі старшою дочкою... І пояснили, що світ не складається з рожевих поні, тіктока, і фіалок! Ось молодці і прям гордість за нашу поліцію!",- ділилася артистка в Instagram.

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