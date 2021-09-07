Певица и главная судья "Співають всі" Наталья Могилевская оказалась связана за кулисами шоу

Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной украинской артисткой. Певица недавно объявила о том, что она стала главной судьей нового шоу "Співають всі". Певица активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз на странице "Зірковий шлях" в Инстаграме выложили новое видео. На кадрах Наталье Могилевской говорят, что нужно снять один момент. После чего её начинают связывать веревкой и заклеили рот скотчем.

"Наташ, нужно один кадр снять", - говорит ведущий.

В связывании Могилевской участвовал также известный блогер и один из звездной сотни на шоу "Співають всі" Олег Машуковский. Как известно, недавно Наталья возмутилась поступком блогера, который выложил её фото, где она связана.

Позже на видео появляется Jerry Heil и развязывает певицу.

Видео собрало несколько комментариев: "Звезды совсем того".

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