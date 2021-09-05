Наталія Могилевська з'явилася в компанії фітнес-тренера Аніти Луценко

Як пише Politeka.net, Наталя Могилевська стала популярною уркаїнською співачка. Дівчина продовжує творити, радуючи фанатів новим контентом. Також Наталя веде активно Instagram, де ділиться найцікавішим.

На новому фото Наталя була в компанії Аніти Луценко. Дівчата посміхалися, позуючи для фото.

"Людина, через яку я мало не залишилася лисою. Пам'ятаєте наш челендж з Анітою? Ми посперечалися, що якщо я не схудну, то поголюся налисо.

Я рада, що у мене все вийшло. І ще більше рада, що зустріла Аніту в хорошій формі. Я не тільки не набрала, але і ще більше схудла після нашої останньої зустрічі.

Маю повне право похвалити себе за це досягнення", - написала Наталя.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Крутячки", "а я за це літо наївся чебуреків більше, ніж за все життя", "та це дуже правильно пишатися своїми успіхами, я теж пишаюся, що зберегла себе і продовжую покращувати свою фізичну форму,хто там думав, що після 40 вже Все".

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