Триумфатор "Евровидения 2021", фронтвумен группы Go_A Катя Павленко устроила в Сети переполох

33-летняя звезда во время одного из выпусков шоу "Співають всі", судьей которого она стала, смело высказалась об украинском шоу-бизнесе. Соответствующий фрагмент опубликовали на страничке проекта в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Екатерина Павленко считает, что украинскому шоу-бизнесу не хватает артистов, за которыми пойдет молодежь. Согласны с певицей? Пишите в комментариях 👇", - говорится в подписи.

Солистка Go_A, стоя на трибуне рядом с Натальей Могилевской (возглавившей команду из ста судей) заявила: "Хочу сказать одну вещь, которую, надеюсь, вы все услышите. У нас очень не хватает артистов, за которыми пойдет наша молодежь. Согласитесь, наша молодежь не пойдет, извините меня, уважаемые артисты, за стразами, за тем, что было десять лет назад, она пойдет за красными носками, за настоящим".

Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное:

"Все правильно говорит Екатерина"

"И Могилевская в стразах рядом: 🗿🗿🗿"

"Конечно согласны. Она сказала все по фактам"

"Да Потапы-Насти, позитивы, мохнатики, матвиенки, бабкины так засели и оккупировали сцену, что туда никто новый не пробьется😂😂"

"А у нас в Украине разве аудитория только одна молодежь?"

"Нет, не не хватает. Ми не собираемся плясать под украинского Моргенштерна. Эта Катерина сама вылезла непонятно откуда, "эталон", понимаешь, и кто-то её ещё слушать должен. У нас и так нормальные артисты, обойдёмся без фриков на сцене!"

Напомним, Павленко, уехав в Бельгию, озадачила новым фото: "Катенька совсем уже..."

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