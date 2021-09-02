Солистка популярной украинской группы Go_A Екатерина Павленко показала атмосферное место из своей новой поездки

Этим летом музыканты из Go_A завоевали большую популярность в Европе благодаря своему триумфу на «Евровидении». Сейчас они отправились в заграничный тур, и активно публикуют в соцсетях кадры из разных городов и стран, которые посещают.

Так, солистка группы Екатерина Павленко у себя в Инстаграм показала себя в Бельгии. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Катя позирует на фоне одной из достопримечательностей Брюсселя – собора святых Михаила и Гудулы. Величественное строение возвышается над артисткой на фоне голубого неба. Свое лицо Павленко сфотографировала крупным планом. Исполнительница в очках задумчиво смотрит куда-то в сторону.

«Пора молиться», - подписала снимок Екатерина.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Прекрасна», «Два произведения искусства», «Произведение искусства, аж дух захватывает, ну и собор тоже ниче такой», «Катя ты как обычно шикарная», «Выглядишь так эпично», «Шикарная», - пишут люди в комментариях к посту.

Напомним, редкое фото юной солистки Go_A взбудоражило Сеть, еще не брюнетка и не звезда "Евровидения".

Как сообщала Politeka, солистка Go_A "отличилась" перед Лесей Никитюк, устроив сумасшедшие танцы.

Также Politeka писала, что музыканты "Go_A" все в черном откровенно обратились к украинцам.