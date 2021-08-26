Солистка "Go_A" поделилась забавными кадрами со съемок шоу "Хто зверху?" с Лесей Никитюк и Сергеем Притулой

Очень часто на съемках «Хто зверху?» появляется много интересных личностей и звезд, которых активно обсуждают в сети. При этом артисты любят эксперименты и стараются разнообразить свои «моменты славы» действительно необычными выходками.

Отличилась и Катерина Павленко, от души исполнив зажигательный танец. Не постеснялась певица устроить переполох резкими движениями на полу и хаотичными танцевальными выпадами руками.

В красном костюме артистка зажгла перед публикой и показала у себя в Стори, как проходили съемки этого момента. Певица легла на пол и сделала забавный кувырок, после чего тут же принялась взмахивать руками:

«Иногда я танцую» - написала под кадрами Катерина.

Ранее же Катерина взбудоражила своим заявлением о других съемках, где также ей не было когда скучать:

"Почти вышла замуж. Почти отгребла от Иво Бобула. Почти влюбилась в @pivovarovmusic. Это все что вы должны знать о мой дебют в качестве жюри в народном шоу "Поют все" на канале "Украина"», - написала Катя.

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