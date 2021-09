Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко показала, какой была до популярности

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у звезды «Евровидения» появилось фото, сделанное, когда Павленко еще была юной. На снимке красотка позировала с рыжими волосами и необычной короткой стрижкой.

«No music = No life. В 18 лет я сделала себе принт с этими словами на футболку, которую затем сносила до дыр. Сегодня они снова ворвались в мою жизнь. Посмотрите на меня. I'm happy. I'm very very happy. Thank you», - подписала фото звезда.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов. Поклонники не узнали на старом фото Екатерину.

«У вас столько фотографий в этой футболке, она замечательная», «Если бы мне сказали, что на 2 фотке Катя, я бы ее не узнала :) Изменилась только в лучшую сторону, с годами только красивее», «Мы очень сильно тобой гордимся», «Без музыки нет жизни, так и есть», - пишут пользователи сети.

