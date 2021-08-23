Певица Катя Павленко, солистка группы "Go_A", показала, чем занимается на НСК "Олимпийский"

Как пишет Politeka.net, Катя Павленко с группой Go_A стала популярной после национального отбора и выступления на "Евровидении". Коллектив занял пятое место в общем зачете, а среди телезрителей - второе. Сейчас Павленко продолжает заниматься творчеством, активно продвигая его в социальной сети Инстаграм.

На новых сторис Катя показалась в блузе, штанах и кроссовках. Красотка стояла на гироскутере, находясь на НСК "Олимпийский" в помещениях.

"Репетируем новое", - сказала Катя, после чего развернулась спиной и уехала. Красотка удалилась от оператора, а после этого развернулась и поехала на него, нагнувшись вперед, делая вид, что самолет. Когда Павленко подъехала снова, можно было заметить формы красотки.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет таких функций.

Напомним, солистки "Go_A" и KAZKA померились красотой в эффектных нарядах в центре Киева

А еще Politeka писала, что солистка "Go_A", Джамала и фаворитка Влада Ямы сплясали под командованием Никитюк

Также Politeka сообщала, что "Go_A" после триумфа на Евровидении решили проявить себя в украинском талант-шоу



