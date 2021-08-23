Певица Катя Павленко, солистка группы "Go_A", показала, чем занимается на НСК "Олимпийский"
Как пишет Politeka.net, Катя Павленко с группой Go_A стала популярной после национального отбора и выступления на "Евровидении". Коллектив занял пятое место в общем зачете, а среди телезрителей - второе. Сейчас Павленко продолжает заниматься творчеством, активно продвигая его в социальной сети Инстаграм.
На новых сторис Катя показалась в блузе, штанах и кроссовках. Красотка стояла на гироскутере, находясь на НСК "Олимпийский" в помещениях.
"Репетируем новое", - сказала Катя, после чего развернулась спиной и уехала. Красотка удалилась от оператора, а после этого развернулась и поехала на него, нагнувшись вперед, делая вид, что самолет. Когда Павленко подъехала снова, можно было заметить формы красотки.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет таких функций.
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