Солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко показала, якою була до популярності

Як пише Politeka.net, в Instagram у зірки "Євробачення" з'явилося фото, зроблене, коли Павленко ще була юною. На знімку красуня позувала з рудим волоссям і незвичайною короткою стрижкою.

«No music = No life. У 18 років я зробила собі принт з цими словами на футболку, яку потім зносила до дірок. Сьогодні вони знову увірвалися в моє життя. Подивіться на мене. I'm happy. I'm very very happy. Thank you», - підписала фото зірка.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів. Шанувальники не впізнали на старому фото Катерину.

"У вас стільки фотографій в цій футболці, вона чудова", "Якби мені сказали, що на 2 фотці Катя, я б її не впізнала :) змінилася тільки в кращу сторону, з роками тільки красивіше", "Ми дуже сильно тобою пишаємося", "Без музики немає життя, так і є", - пишуть користувачі Мережі.

