Солістка "Go_A" поділилася кумедними кадрами зі зйомок шоу " Хто зверху?"з Лесею Нікітюк та Сергієм Притулою

Дуже часто на зйомках " Хто зверху?"з'являється багато цікавих особистостей і зірок, яких активно обговорюють в мережі. При цьому артисти люблять експерименти і намагаються урізноманітнити свої «моменти слави» дійсно незвичайними витівками.

Відзначилася і Катерина Павленко, від душі виконавши запальний танець. Не посоромилася співачка влаштувати переполох різкими рухами на підлозі і хаотичними танцювальними випадами руками.

У червоному костюмі артистка запалила перед публікою і показала у себе в сторі, як проходили зйомки цього моменту. Співачка лягла на підлогу і зробила кумедний перекид, після чого тут же почала змахувати руками:

"Іноді я танцюю" - написала під кадрами Катерина.

Раніше ж Катерина розбурхала своєю заявою про інші зйомки, де також їй не було коли нудьгувати:

"Майже вийшла заміж. Майже відгребла від Іво Бобула. Майже закохалася в @pivovarovmusic. Це все що ви повинні знати про мій дебют в якості журі в народному шоу "Співають всі" на каналі"Україна"", - написала Катя.

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