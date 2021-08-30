Солістка популярної української групи Go_A Катерина Павленко показала задумливе фото у всьому чорному

Цієї весни музиканти з Go_A викликали справжній фурор на конкурсі «Євробачення». Через оцінки журі група зайняла тільки 5-е місце, проте їх пісня «Шум» полюбилася як українцям, так і багатьом людям за кордоном, і довгий час трималася на високих позиціях зарубіжних чартів.

Зараз артисти пожинають плоди своїх тяжких праць, гастролюючи по Україні та за її межами. Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Павленко показала, як проводить час у Польщі, куди вони також прибули з виступами.

На знімку виконавиця сидить в похмурому приміщенні. Вона одягнена в чорне вбрання з прикрасою у вигляді сріблястого ланцюжка. Катерина сидить, задумливо піднявши руку до обличчя, і дивиться кудись убік.

"Час чекати", - загадково підписала знімок співачка.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Добре, що час чекати, можна далі переосмислювати)", "Неймовірна жінка", "яка бомбезна", "хто вміє чекати, той дочекається ...", "Як з якогось кіно", - пишуть люди.

Нагадаємо, солістка Go_A "відзначилася" перед Лесею Нікітюк, влаштувавши Божевільні танці.

Як повідомляла Politeka, музиканти "Go_A" всі в чорному відверто звернулися до українців.

Також Politeka писала, що солістка "Go_A" Павленко здивувала поведінкою на НСК "Олімпійський".