Солістка популярної української групи Go_A Катерина Павленко показала задумливе фото у всьому чорному
Цієї весни музиканти з Go_A викликали справжній фурор на конкурсі «Євробачення». Через оцінки журі група зайняла тільки 5-е місце, проте їх пісня «Шум» полюбилася як українцям, так і багатьом людям за кордоном, і довгий час трималася на високих позиціях зарубіжних чартів.
Зараз артисти пожинають плоди своїх тяжких праць, гастролюючи по Україні та за її межами. Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Павленко показала, як проводить час у Польщі, куди вони також прибули з виступами.
На знімку виконавиця сидить в похмурому приміщенні. Вона одягнена в чорне вбрання з прикрасою у вигляді сріблястого ланцюжка. Катерина сидить, задумливо піднявши руку до обличчя, і дивиться кудись убік.
"Час чекати", - загадково підписала знімок співачка.
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Її шанувальники тут же відреагували.
"Добре, що час чекати, можна далі переосмислювати)", "Неймовірна жінка", "яка бомбезна", "хто вміє чекати, той дочекається ...", "Як з якогось кіно", - пишуть люди.
Нагадаємо, солістка Go_A "відзначилася" перед Лесею Нікітюк, влаштувавши Божевільні танці.
Як повідомляла Politeka, музиканти "Go_A" всі в чорному відверто звернулися до українців.
Також Politeka писала, що солістка "Go_A" Павленко здивувала поведінкою на НСК "Олімпійський".