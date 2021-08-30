Солистка популярной украинской группы Go_A Екатерина Павленко показала задумчивое фото во всем черном
Этой весной музыканты из Go_A произвели настоящий фурор на конкурсе «Евровидение». Из-за оценок жюри группа заняла только 5-е место, однако их песня «Шум» полюбилась как украинцам, так и многим людям за рубежом, и долгое время держалась на высоких позициях зарубежных чартов.
Сейчас артисты пожинают плоды своих тяжких трудов, гастролируя по Украине и за ее пределами. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Павленко показала, как проводит время в Польше, куда они также прибыли с выступлениями.
На снимке исполнительница сидит в мрачном помещении. Она одета в черный наряд с украшением в виде серебристой цепочки. Екатерина сидит, задумчиво подняв руку к лицу, и смотрит куда-то в сторону.
«Время ждать», - загадочно подписала снимок певица.
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Ее поклонники тут же отреагировали.
«Хорошо, что время ждать, можно дальше переосмысливать)», «Невероятная женщина», «какая бомбезная», «Кто умеет ждать, тот дождется ...», «Как из какого-то кино», - пишут люди.
Напомним, солистка Go_A "отличилась" перед Лесей Никитюк, устроив сумасшедшие танцы.
Как сообщала Politeka, музыканты "Go_A" все в черном откровенно обратились к украинцам.
Также Politeka писала, что солистка "Go_A" Павленко удивила поведением на НСК "Олимпийский".