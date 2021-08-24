Известная группа Go_A, ставшая настоящей сенсацией «Евровидения» в этом году, обратилась к украинцам в День Независимости

Музыканты поделились новыми праздничными постами на странице коллектива в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Артисты рассказали, что по случаю праздника подготовили для украинцев сразу три выступления. На новом фото они показали себя на сцене. При этом все музыканты были полностью одеты в черное.

Кроме того, артисты высказались о том, что для них означает «независимость» страны.

Так, солистка Катя Павленко напомнила о личной ответственности каждого из нас.

«Независимость начинается с осознания того, что я несу полную ответственность за свою жизнь и все что происходит – мой собственный выбор, даже если в этом принимают участие другие люди».

Инструменталист Тарас Шевченко отметил, что независимость – это возможность делать сознательный выбор.

Игрок на сопилке Игорь Диденчук заявил: «Независимость – это свободно разговаривать на своем родном языке, быть тем кем ты хочешь и делать то, что тебе нравится.

«Независимость – это уверенность в настоящем и будущем», - добавил гитарист Иван Григоряк.

«Поздравляем с Днем Независимости Украины! Для нас, это особый день и повод задуматься что такое независимость в контексте страны и отдельно человека, ведь каждый из нас наполняет содержанием этот мир», - говорится в публикации музыкантов.

Напомним, солистка "Go_A" Павленко удивила поведением на НСК "Олимпийский".

Как сообщала Politeka, солистка "Go_A" в маленьком купальнике с сеточкой не скромничала в бассейне.

Также Politeka писала, что солистка Go_A сделала признание Могилевской, заинтриговав важным событием.