Известная группа Go_A, ставшая настоящей сенсацией «Евровидения» в этом году, обратилась к украинцам в День Независимости
Музыканты поделились новыми праздничными постами на странице коллектива в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Артисты рассказали, что по случаю праздника подготовили для украинцев сразу три выступления. На новом фото они показали себя на сцене. При этом все музыканты были полностью одеты в черное.
Кроме того, артисты высказались о том, что для них означает «независимость» страны.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Тысячи людей собрались на Крещатике, люди карабкаются на заборы: кадры
Дважды разведенного Пономарева засекли под ручку с известной блондинкой, чей муж ушел к Ани Лорак: "Ой..."
74-летняя София Ротару в объятиях Баскова вызвала шквал насмешек: "Как беременная женушка"
Настя Каменских ударила свою танцовщицу прямо на сцене: "Как долбанула..."
Так, солистка Катя Павленко напомнила о личной ответственности каждого из нас.
«Независимость начинается с осознания того, что я несу полную ответственность за свою жизнь и все что происходит – мой собственный выбор, даже если в этом принимают участие другие люди».
Инструменталист Тарас Шевченко отметил, что независимость – это возможность делать сознательный выбор.
Игрок на сопилке Игорь Диденчук заявил: «Независимость – это свободно разговаривать на своем родном языке, быть тем кем ты хочешь и делать то, что тебе нравится.
«Независимость – это уверенность в настоящем и будущем», - добавил гитарист Иван Григоряк.
«Поздравляем с Днем Независимости Украины! Для нас, это особый день и повод задуматься что такое независимость в контексте страны и отдельно человека, ведь каждый из нас наполняет содержанием этот мир», - говорится в публикации музыкантов.
Напомним, солистка "Go_A" Павленко удивила поведением на НСК "Олимпийский".
Как сообщала Politeka, солистка "Go_A" в маленьком купальнике с сеточкой не скромничала в бассейне.
Также Politeka писала, что солистка Go_A сделала признание Могилевской, заинтриговав важным событием.