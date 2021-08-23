Солистка "Go_A" Катя Павленко показала в модном купальнике с сеточкой, как отдыхает на курорте

Популярная артистка из электро-фолк-группы Go_A, которая недавно одержала победу сразу в двух номинациях престижного конкурса, Екатерина Павленко порадовала кадром из отдыха. Солнечный снимок, сделанный в отпуске, певица опубликовала у себя в Инстаграм.

На новом кадре Катерина смело позировала перед камерой в бассейне сидя на надувной касатке. Насладиться отдыхом певица решила в черном купальнике с вставками из крупной сетки. На кадре видно, насколько у исполнительницы стройная фигура – подтянутый пресс, красивые ключицы и хрупкие руки.

"Я и Анджела", — с юмором подписала пост певица.

Фанаты поспешили похвалить звезду: «Какая Анжела, когда там такая красивая Екатерина 🤭💜; Анжела супер, но ее закрывает свет от звезды😍; Ух, хоть на фото вода, но это сплошной огонь! 🔥😍🔥 Анжела - агонь! нам зайшло; Она непревзойденная ✋🏻✨; С Анжелой так вообще мини фильм😂; Екатерина, вы невероятная 🛐; Не пойму теперь, кто прекраснее, обе восторг».

Ранее Могилевская пообщалась с солисткой групы Go_A, которая сделала неожиданное признание.

Так, Екатерина Павленко призналась, что впервые почувствовала себя звездой в детском лагере. Тогда, много лет назад, она выступала на детском конкурсе с песней Могилевской "Я кажу ні". Именно с ней ей удалось обставить своих соперников и победить. Тогда ее жизнь полностью изменилась.

Напомним, певица Наталья Могилевская перестаралась со "спецэффектами" на концерте, едва не свалившись за борт.

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