Співачка Катя Павленко, солістка гурту "Go_A", показала, чим займається на НСК "Олімпійський"

Як пише Politeka.net, Катя Павленко з гуртом go_a стала популярною після Національного відбору та виступу на "Євробаченні". Колектив посів п'яте місце в загальному заліку, а серед телеглядачів-друге. Зараз Павленко продовжує займатися творчістю, активно просуваючи його в соціальній мережі Instagram.

На нових сторіс Катя здалася в блузі, штанях і кросівках. Красуня стояла на гіроскутері, перебуваючи на НСК" Олімпійський " в приміщеннях.

"Репетируємо нове", - сказала Катя, після чого розвернулася спиною і поїхала. Красуня віддалилася від оператора, а після цього розвернулася і поїхала на нього, нагнувшись вперед, вдаючи, що літак. Коли Павленко під'їхала знову, можна було помітити форми красуні.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає таких функцій.

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