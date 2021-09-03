Певица Екатерина Павленко показала, как проводит время в Европе
Как пишет Politeka.net, Павленко является солисткой группы Go_A, которая прославилась на всю Украину и Европу после выступления на "Евровидении". Сейчас красотка активно ведет Инстаграм, где делится всем интересным.
Девушка сейчас находится в Брюсселе, Бельгия. Красотка опубликовала фото, на котором зашла в старую телефонную будку. Павленко стала боком, закрыв глаза очками. Катя была с чупа-чупсом, трубочка которого торчала изо рта.
"Гений или вандал?", - звучала надпись на рисунке внутри будки.
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Интересно, что этот риторический вопрос задают об анонимном граффити-художнике, который прославился на весь мир своими работами.
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Лучшая", "Вай", "Красотка", "Катюша, совсем уже счупачупсилася", "В Министерство магии или Тардис", "Вы точно гений", "Катерина креативит", "Гениальный вандал, ну или вандальный гений", "Скоро во всех желтых СМИ начнут вопить что Катя вырвала с мясом трубку в таксофона, нарисовала там какого типа и еще и сфотографировалась с сигаретой. И не важно что это чупа чупс".
Напомним, солистка Go_A Павленко вдали от Украины показала, куда ее занесло на этот раз
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