Дочь Оли Поляковой Маша появилась вместе с другими блогерами, среди которых была и звезда "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрещук

Как пишет Politeka.net, Маша является старшей дочерью Оли Поляковой. 16-летний подросток активно ведет блог и уже пошла по стопам мамы, став солисткой новой группы "Швы". И вот красотка засветилась вместе с другим блогером Анастасией Покрещук, а также еще несколькими известными медийными личностями.

Фотографию с Машей Поляковой опубликовала модель Мила Махнец. На фото еще был блогер Женя Тесленко, Никита Чебанов и Евгений.

"Устраиваем битву городов", - написала Мила под фотографией.

Украинка с 15-м размером Мила Кузнецова сразу прокомментировала фото: "Огонь"

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Милана няшка просто", "Мила красотка", "Вау, краши, классно", "Вау, вы все такие классные, Мила, ты лучшая".

Напомним, дочь Оли Поляковой жестко ответила украинцам на критику, показав неприличный жест

А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой с громадными ушами удивила очередной выходкой

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой с дерзким каре покрасовалась образом с кожаным корсетом



