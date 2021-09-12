Дочь Оли Поляковой Маша появилась вместе с другими блогерами, среди которых была и звезда "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрещук
Как пишет Politeka.net, Маша является старшей дочерью Оли Поляковой. 16-летний подросток активно ведет блог и уже пошла по стопам мамы, став солисткой новой группы "Швы". И вот красотка засветилась вместе с другим блогером Анастасией Покрещук, а также еще несколькими известными медийными личностями.
Фотографию с Машей Поляковой опубликовала модель Мила Махнец. На фото еще был блогер Женя Тесленко, Никита Чебанов и Евгений.
"Устраиваем битву городов", - написала Мила под фотографией.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Милана няшка просто", "Мила красотка", "Вау, краши, классно", "Вау, вы все такие классные, Мила, ты лучшая".
Напомним, дочь Оли Поляковой жестко ответила украинцам на критику, показав неприличный жест
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