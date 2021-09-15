Юная дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой в фэнтезийном образе прогулялась по Киеву и поделилась загадочным фото

16-летняя Маша Полякова несмотря на свой юный возраст уже давно пробует себя в разных сферах: она снимается в фотосессиях в качестве модели, поет в рок-группе и ведет собственный блог.

Недавно девушка показала себя в необычном образе, который она выбрала для фестиваля. Так, Маша изменила свою внешность при помощи «эльфийских» ушек. Поляковой так понравился этот аксессуар, что с тех пор она стала постоянно появляться в нем. Судя по новому посту в ее Инстаграм, на этот раз девушка надела «ушки» для прогулки по Киеву, пишет Politeka.net.

Так, на фото Маша позировала в центре столицы, одетая во все черное. Помимо ушек ярким акцентом ее образа стали модные очки, которые девушка кокетливо поправляет на фото.

«Как бы вы подписали эту фотку лучший комент выставлю в сториз и отмечу», - написала Полякова-младшая.

Ее подписчики тут же принялись придумывать подпись для снимка.

«Ухо, горло, нос», «Спешу в Хогвартс-експресс», «Она была счастлива», «Ну ты красавица блин я не могу я плачу от тебя потому ты очень красивая и милая», «она была добра к миру, но мир не принял её доброту», «Аватары в Киеве», «После дождя всегда приходит радуга, после слёз – счастье», - писали люди.

Напомним, дочь Поляковой покрасовалась результатом эксперимента с внешностью в черном мини.

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой с новыми ушами устроила эпичную "битву возрастов".

Также Politeka писала, что дочь Поляковой с новой внешностью засветилась с эпатажной "пацанкой" Покрещук.