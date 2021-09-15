Певица Оля Полякова устроила эффектные танцы, примеряв зажигающий наряд

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является детективом шоу "Маска". Певица решила записать видео для ТикТок, на котором пустилась в пляс.

В ролике Оля Полякова была в латексном костюме и с ушками зайчика. Красотка залезла на стол детективов шоу "Маска", начав зажигательные танцы. В руках красотка держала емкость с коктейлем. Видео опубликовали еще и на страничке шоу "Маска".

"Вау. Только посмотрите на эти жаркие танцы

Нравится образ Оли Поляковой? Пишите в комментариях", - написано было под видео.

Фанаты посмотрели видео сотни раз и написали пару комментариев:

"Ну красотка, что тут скажешь", "Ведет себя как....".

Фанаты в ТикТок тоже начали активно комментировать:

"Почему это не в рекомендациях, это же топчик", "Оля, прости, но если это твои дети увидят", "Кто бы что не говорил, выглядит она шикарно".

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