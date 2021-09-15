Певица Оля Полякова устроила эффектные танцы, примеряв зажигающий наряд
Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является детективом шоу "Маска". Певица решила записать видео для ТикТок, на котором пустилась в пляс.
В ролике Оля Полякова была в латексном костюме и с ушками зайчика. Красотка залезла на стол детективов шоу "Маска", начав зажигательные танцы. В руках красотка держала емкость с коктейлем. Видео опубликовали еще и на страничке шоу "Маска".
"Вау. Только посмотрите на эти жаркие танцы
Пугачева в новом дерзком образе прижалась к Галкину на людях, появилось фото: "Выглядят как ровесники"
Мощный взрыв прогремел в Днепре: есть первые данные о погибших и кадры ЧП
Могилевская появилась на публике с молодым парнем и призналась Владу Яме: "Это мой..."
Звезда "Орел и Решка" Андраде в купальнике рассмешила неожиданной компанией на море: "Потап помолодел"
Первый вылет из "Танців з зірками", решение судей ошеломило зрителей: "Не верю, что за Джамалу больше проголосовало"
Нравится образ Оли Поляковой? Пишите в комментариях", - написано было под видео.
Фанаты посмотрели видео сотни раз и написали пару комментариев:
"Ну красотка, что тут скажешь", "Ведет себя как....".
Фанаты в ТикТок тоже начали активно комментировать:
"Почему это не в рекомендациях, это же топчик", "Оля, прости, но если это твои дети увидят", "Кто бы что не говорил, выглядит она шикарно".
Напомним, Полякова объявила, что "Королева Ночи" навсегда покидает сцену
А еще Politeka писала, что бывший Могилевской заявился на шоу "Співають всі", Полякова не смогла сдержать эмоций
Также Politeka сообщала, что Могилевская резко осадила Полякову на съемках популярного шоу, видео