Оля Полякова очень удивилась, когда бывший Натальи Могилевской пришел на проект "Співають всі"

Как пишет Politeka.net, "Співають всі" - это адаптированный британский проект All Together Now, который выкупил телеканал Україна. Наталья Могилевская является капитаном команды в данном шоу, а ведущим приглашен Владимир Остапчук.

На официальных страничках проекта "Співають всі" появилось новое промо, на котором украинцев заинтриговали новым выпуском. Оказалось, что на шоу пришел бывший Наташи Могилевской. Ошарашена была даже Оля Полякова, звездный гость программы.

"Оказалось, что несколько лет назад Наталья Могилевская разбила ему сердце. Сейчас не отвечает на телефонные звонки и он пришел это выяснить просто сейчас", - рассказал историю ведущий Владимир Остапчук.

Фанаты сразу начали комментировать публикацию:

"Ой, что будет", "Огонь", "То будет поджег".

