Украинская певица Наталья Могилевская устроила настоящий переполох на съемках шоу «Співають всі», главным судьей которого она является

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Могилевской появились эксклюзивные кадры со съемок. На одном из видео она набросилась на ведущего Славу Демина, который засматривался на выступление Ольги Поляковой.

«Слава Демин, ты мне изменяешь с Олей Поляковой?», - напала на Демина ревнивая Могилевская.

«Это все неправда. Наташ, это все неправда. Наташа, я хочу только тебя», - прокричал «испуганный» Демин и бросился обниматься к певице.

На следующей сторис мужчина стал рассказывать об особых чувствах к звезде, отметив, что именно он подарил ей золотое кольцо, которое красовалось на ее пальце. Затем он обратил внимание, что кольцо находится не на том пальце и решил его переодеть. Под импровизационную музыку Демин надел Могилевской кольцо на безымянный палец. В это время Полякова готовилась к своему выступлению и наблюдала за ситуацией.

Напомним, что Могилевская побаловалась в машине, задрав платье: "Еду на тусу".

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