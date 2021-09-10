Українську співачку Наталію Могилевську затримала поліція
Як пише Politeka.net, в Instagram зірка опублікувала відео, на якому видно, що її лімузин зупинила патрульна служба. Артистка не розгубилася і стала записувати все на камеру. Судячи з відео, і поліцейські, і водій лімузина прибували у відмінному настрої. Водій навіть намагався жартувати, що він брат знаменитої артистки.
"Хлопці, як вам ситуація?
- Брата Насті зніміть на пам'ять.
- Кого зняти?
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- Брат Насті Каменських, та що з Потапом горлопане.
- Двоюрідний?
- Позашлюбний!",- переказала діалог з чоловіком Могилевська.
Наприкінці сторіс з'ясувалося, що лімузин із зіркою зупинили через перевищення швидкості.
Додамо, що Могилевська у своїх сторіс показала шанувальникам, як її зустрічали в Харкові. Артистка показала лімузин всередині, де її чекала ліжко. Судячи з усього, артистка використовувала час в дорозі з користю для свого здоров'я.
"Тому, хто багато працює, і кому давно пора поспати", - підписала відеоогляд зірка.
Нагадаємо, що Могилевська підколола Ірину Білик через скандал з Осадчою.
Як повідомляла Politeka, Могилевська підняла сукню, здивувавши пустощами:"їду на тусу".
Також Politeka писала, що Могилевська в офіційному костюмі показала, що ховає під блузкою: "Боже, як схудла".