Відома співачка Наталія Могилевська показала незвичайне відео в стильному образі
Як повідомляє Politeka.net, відома українська зірка Наталія Могилевська, яка очолила сотню членів журі в грандіозному шоу "Співають всі" порадувала шанувальників незвичайним відео. Артистка опублікувала в своєму Instagram ролик, в якому продемонструвала свій діловий стиль.
На відео видно, що Наталя виходить з власної школи талантів і розмовляє з кимось телефоном, впевнено крокуючи до машини. Перед камерою вона з'явилася в стильному діловому костюмі світло-коричневого відтінку, під піджаком якого видно бежеву блузку, а за нею просвічується коричневий бюстгальтер.
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У підписі до відео Могилевська написала: "Всім добрий вечір! Настрій діловий". Шанувальники тут же почали коментувати ролик, засинаючи співачку компліментами: "Стильна, красива", "Красива", "Чудово виглядаєте", "Боже, як схудла!", "Красуня. Обожнюю брючні костюми", "Ви завжди будете стильною", "Краса", "Талановита красуня, на стилі".
Нагадаємо, Могилевська підколола Ірину Білик, пригадавши їй скандал з Осадчою: "Можеш бити".
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Також Politeka писала, що Могилевської після скандалу заклеїли рот і зв'язали за лаштунками шоу "Співають всі": "Зірки зовсім того...".