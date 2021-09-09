Відома співачка Наталія Могилевська показала незвичайне відео в стильному образі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська зірка Наталія Могилевська, яка очолила сотню членів журі в грандіозному шоу "Співають всі" порадувала шанувальників незвичайним відео. Артистка опублікувала в своєму Instagram ролик, в якому продемонструвала свій діловий стиль.

На відео видно, що Наталя виходить з власної школи талантів і розмовляє з кимось телефоном, впевнено крокуючи до машини. Перед камерою вона з'явилася в стильному діловому костюмі світло-коричневого відтінку, під піджаком якого видно бежеву блузку, а за нею просвічується коричневий бюстгальтер.

У підписі до відео Могилевська написала: "Всім добрий вечір! Настрій діловий". Шанувальники тут же почали коментувати ролик, засинаючи співачку компліментами: "Стильна, красива", "Красива", "Чудово виглядаєте", "Боже, як схудла!", "Красуня. Обожнюю брючні костюми", "Ви завжди будете стильною", "Краса", "Талановита красуня, на стилі".

Нагадаємо, Могилевська підколола Ірину Білик, пригадавши їй скандал з Осадчою: "Можеш бити".

Як повідомляла Politeka, Могилевська в ефектному костюмі козирнула стрункою фігуркою: "Ну що, схудла?".

Також Politeka писала, що Могилевської після скандалу заклеїли рот і зв'язали за лаштунками шоу "Співають всі": "Зірки зовсім того...".