Українська співачка Наталія Могилевська показала, як відпочиває в машині перед черговими зйомками

Оскільки Наталя є активним користувачем мережі, вона постійно показує кадри в Instagram, зроблені під час роботи або ділових поїздок. Цього разу Могилевська порадувала кадром з машини перед початком свого туру.

Артистка вирушила на черговий захід і не забула показати образ цього дня, в якому планує з'явитися на публіці.

"П'ятниця! Їду на "тусу", Айка зі мною. Хто ще сьогодні планує круто провести вечір? Гаразд, жартую 😃 їду на гастролі, звичайно ж. Люблю своє гастрольне життя, обожнюю свої концерти і довгоочікувані зустрічі з вами! Люблю!» - пише Могилевська під новим кадром, зробленим в машині.

Користувачі відповіли:

"Краса яка; Наталі коли до нас у Вінницю? З нетерпінням чекаємо; з нетерпінням чекаю зустріч в Бахмуті; чому така сумна?; Ох і Краса 🥰 🥰 🥰і наташенька і Айка; вдома така ж Чорна красуня; краса в очах дивиться, ну або фотографує; обожнюю і люблю вас».

Раніше Могилевська побувала на презентації аромату від Діор. Відзначається, що це квіткові парфуми з нотами сандалу і бобів тонка.

Артистка розмістила відео, на якому вона постала серед квітів, а також сама отримала букет від незнайомки-флористки. Видно, що зірка не може стримати свого захоплення.

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