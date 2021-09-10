Украинская певица Наталья Могилевская показала, как отдыхает в машине перед очередными съемками

Поскольку Наталья является активным пользователем сети, она постоянно показывает кадры в Инстаграм, сделанные во время работы или деловых поездов. В этот раз Могилевская порадовала кадром из машины перед началом своего тура.

Артистка отправилась на очередное мероприятие и не забыла показать образ этого дня, в котором планирует появиться на публике.

«Пятница! Еду на «тусу», Айка со мной. Кто еще сегодня планирует круто провести вечер? Ладно, шучу 😃 Еду на гастроли, конечно же. Люблю свою гастрольную жизнь, обожаю свои концерты и долгожданные встречи с вами! Люблю!» - пишет Могилевская под новым кадром, сделанным в машине.

Пользователи ответили:

«Красота какая; Натали когда к нам в Винницу? С нетерпением ждём; С нетерпением жду встречу в Бахмуте; Почему такая грустная?; Ох и красота 🥰🥰🥰и Наташенька и Айка; Дома такая же чёрная красотка; Красота в глазах смотрящего, ну или фотографирующего; Обожаю и люблю вас».

Ранее Могилевская побывала на презентации аромата от Диор. Отмечается, что это цветочные духи с нотами сандала и бобов тонка.

Артистка разместила видео, на котором она предстала среди цветов, а также сама получила букет от незнакомки-флористки. Видно, что звезда не может сдержать своего восторга.

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