Украинская певица Наталья Могилевская показала, как отдыхает в машине перед очередными съемками
Поскольку Наталья является активным пользователем сети, она постоянно показывает кадры в Инстаграм, сделанные во время работы или деловых поездов. В этот раз Могилевская порадовала кадром из машины перед началом своего тура.
Артистка отправилась на очередное мероприятие и не забыла показать образ этого дня, в котором планирует появиться на публике.
«Пятница! Еду на «тусу», Айка со мной. Кто еще сегодня планирует круто провести вечер? Ладно, шучу 😃 Еду на гастроли, конечно же. Люблю свою гастрольную жизнь, обожаю свои концерты и долгожданные встречи с вами! Люблю!» - пишет Могилевская под новым кадром, сделанным в машине.
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Пользователи ответили:
«Красота какая; Натали когда к нам в Винницу? С нетерпением ждём; С нетерпением жду встречу в Бахмуте; Почему такая грустная?; Ох и красота 🥰🥰🥰и Наташенька и Айка; Дома такая же чёрная красотка; Красота в глазах смотрящего, ну или фотографирующего; Обожаю и люблю вас».
Ранее Могилевская побывала на презентации аромата от Диор. Отмечается, что это цветочные духи с нотами сандала и бобов тонка.
Артистка разместила видео, на котором она предстала среди цветов, а также сама получила букет от незнакомки-флористки. Видно, что звезда не может сдержать своего восторга.
Напомним, Могилевская подогрела слухи о романе с известным миллионером
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