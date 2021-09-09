Наталя Могилевська на публіці пожартувала над Іриною Білик, пригадавши їй гучний скандал з ведучою програми "Світське життя" Катею Осадчою
Як передає Politeka.net, Ірина Білик відома українська співачка. Вона прославилася не тільки завдяки своєму таланту композитора і виконавиці, але також і своєю скандальною поведінкою. Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу на програмі "Світське життя", яку веде Катя Осадча відбулися зміни. Замість Осадчої до Ірини Білик підійшла Наталія Могилевська, щоб взяти інтерв'ю. Як відомо, в 2010-му році у артистки виник серізний конфлікт з телеведучою. Ірина Білик на очах у публіки вирвала з рук Каті Осадчої мікрофон і з силою кинула його об підлогу, так що той розлетівся вщент. Як розповідала телеведуча, співачку розгнівало питання про гонорар, який Білик отримала за участь в агітаційному турі.
"Сьогодні я, Ірочка, замість Каті Осадчої, тому можеш бити мікрофон, я за нього не плачу", - пожартувала Наталія Могилевська.
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На це Ірина Білик відповіла, що вже давно не з'ясовує стосунки з Катею Осадчою.
Користувачі Мережі залишили безліч коментарів:" "Можеш бити мікрофона, я за нього не плачУ"! 😂 Наталя, за почуття гумору вам 10 балів з десяти!".
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