И такое бывает

Украинскую певицу Наталью Могилевскую задержала полиция

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм звезда опубликовала видео, на котором видно, что ее лимузин остановила патрульная служба. Артистка не растерялась и стала записывать все на камеру. Судя по видео, и полицейские, и водитель лимузина прибывали в отличном настроении. Водитель даже пытался шутить, что он брат знаменитой артистки.

«Ребята, как вам ситуация?

- Брата Насти снимите на память.

- Кого снять?

- Брат Насти Каменских, та что с Потапом горлопанет.

- Двоюродный?

- Внебрачный!», - пересказала диалог с мужчиной Могилевская.

В конце сторис выяснилось, что лимузин со звездой остановили из-за превышения скорости.

Добавим, что Могилевская в своих сторис показала поклонникам, как ее встречали в Харькове. Артистка показала лимузин внутри, где ее ждала кровать. Судя по всему, артистка использовала время в дороге с пользой для своего здоровья.

«Тому, кто много работает, и кому давно пора поспать», - подписала видеообзор звезда.

Напомним, что Могилевская подколола Ирину Билык из-за скандала с Осадчей.

Как сообщала Politeka, Могилевская приподняла платье, удивив баловством: "Еду на тусу".

Также Politeka писала, что Могилевская в официальном костюме показала, что прячет под блузкой: "Боже, как исхудала".