Украинскую певицу Наталью Могилевскую задержала полиция
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм звезда опубликовала видео, на котором видно, что ее лимузин остановила патрульная служба. Артистка не растерялась и стала записывать все на камеру. Судя по видео, и полицейские, и водитель лимузина прибывали в отличном настроении. Водитель даже пытался шутить, что он брат знаменитой артистки.
«Ребята, как вам ситуация?
- Брата Насти снимите на память.
- Кого снять?
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- Брат Насти Каменских, та что с Потапом горлопанет.
- Двоюродный?
- Внебрачный!», - пересказала диалог с мужчиной Могилевская.
В конце сторис выяснилось, что лимузин со звездой остановили из-за превышения скорости.
Добавим, что Могилевская в своих сторис показала поклонникам, как ее встречали в Харькове. Артистка показала лимузин внутри, где ее ждала кровать. Судя по всему, артистка использовала время в дороге с пользой для своего здоровья.
«Тому, кто много работает, и кому давно пора поспать», - подписала видеообзор звезда.
Напомним, что Могилевская подколола Ирину Билык из-за скандала с Осадчей.
Как сообщала Politeka, Могилевская приподняла платье, удивив баловством: "Еду на тусу".
Также Politeka писала, что Могилевская в официальном костюме показала, что прячет под блузкой: "Боже, как исхудала".