Наталя Могилевська "відчитала" Олю Полякову на шоу "Співають всі". У скандал втрутився ведучий Володимир Остапчук

У суботу, 11 вересня, глядачі побачать третій випуск грандіозного проекту, суддями якого стали відразу сто зірок. Головною над ними, нагадаємо, поставили Могилевську. Щоб підігріти інтерес публіки до майбутнього дійства, творці шоу опублікували на офіційній сторінці в Instagram фрагмент майбутнього випуску, в якому показали через що почалася суперечка між суддями Поляковою і Могилевською, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Наталя викрила колегу в "кнопкодавстві", яке та провернула цілих три рази, натискаючи на кнопки сусідів, в тому числі і на кнопку самої Могилевської.

"Комусь може здатися, що я сьогодні занадто лояльна – так, я тут заради того, щоб підтримувати всіх учасників, – але Оля, будь ласка, досить вже натискати на мою кнопку!", - обурилася капітан.

"Я буду натискати на ті кнопки, на які захочу, тому що, як тут всі говорять, Я маю право!", - парирувала у відповідь Полякова.

Правда, не тільки Олю зловили за цим забороненим трюком. У ситуацію був змушений втрутитися ведучий Володимир Остапчук.

"Схоже, для багатьох це просто розвага. Я бачив, як деякі з вас, жартома натискали на кнопки багатьох людей. У нас є чіткі правила - кожен голосує тільки за себе і кожен бал повинен бути зароблений окремим експертом", - цитує того телеканал "Україна".

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