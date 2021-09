Оля Полякова дуже здивувалася, коли колишній Наталії Могилевської прийшов на проект "Співають всі"

Як пише Politeka.net, "Співають всі" - це адаптований британський проект All Together Now, Який викупив телеканал Україна. Наталя Могилевська є капітаном команди в даному шоу, а ведучим запрошений Володимир Остапчук.

На офіційних сторінках проекту" Співають всі " з'явилося нове промо, на якому українців заінтригували новим випуском. Виявилося, що на шоу прийшов колишній Наташі Могилевської. Ошелешена була навіть Оля Полякова, зірковий гість програми.

"Виявилося, що кілька років тому Наталія Могилевська розбила йому серце. Зараз не відповідає на телефонні дзвінки і він прийшов це з'ясувати просто зараз", - розповів історію ведучий Володимир Остапчук.

Фанати відразу почали коментувати публікацію:

"Ой, що буде", "вогонь", "то буде підпалив".

