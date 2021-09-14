Певица Оля Полякова устроила переполох в Сети, обратившись к публике

37-летняя артистка еще раз напомнила о завершении своего феерического шоу "Королева ночи", будоражившего фанатов несколько лет. После более 300 концертов и почти миллиона зрителей певица решила грандиозно поставить точку - большим концертом в Киеве. Об этом она сообщила в своем новом посте в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Дорогие мои! В последний раз мы покажем наше легендарное гранд-шоу «Королева Ночи» в киевском Дворце спорта 26 октября! Будет огненно 🔥 Запасайтесь билетами заранее!", - обратилась Полякова.

Ранее Оля заявляла, что уже приступила с командой к работе над своим новым шоу "Взрослая девочка" (недавно она выпустила одноименный трек и клип, в котором предстала в новом образе с короткой стрижкой).

Пользователи бурно обсуждают в комментариях это событие:

"От первого и до последнего ✅💖"

"Я уверена что это будет феерично, незабываемо, и супер классно. Оля ты лучшая💞"

"Будет супер!!! ❤🏆Главное, чтобы карантин не помешал... 🤨🧐"

"так быстро пролетело время... только недавно смотрела Ваше шоу в первый раз, как уже будет закрытие... это невероятная история 🖤 Вы большая молодец".

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