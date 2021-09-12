Украинская певица Оля Полякова высказалась о проблемах шоубизнеса
Как сообщает Politeka.net, 11 сентября, на телеканале "Украина" показали третий выпуск шоу "Співають всі". Там произошел скандал между певицей Анастасией Приходько и блогером Олегом Машуковским. Артистка оскорбила тех, кто ведет блог и снимает видео в TikTok.
На сторону блогеров встала Оля Полякова, призвав уважать труд других. Кадрами она поделилась в Instagram.
Она отметила, что в Украине много недооцененных артистов, которые сами начинают обесценивать другого человека.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
Новая ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук показала, чем балует мужа-миллионера: "Лайфхаки для вас, девочки"
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как решил свою домашнюю проблему: "Чувствую себя ужасно"
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
Хименес-Браво признался в сильных чувствах к экс-участнице и судье "Мастер Шеф": "Боже мой..."
"Уважайте чужую молодость, помня о своей. Мы, артисты, в нашей стране все настолько недооцененные, что сами обесцениваем другого человека, чтобы как-то погрузить его в ту недооцененную историю, в которой варимся годами...", - заявила певица.
Ольга также обратилась к своим коллегам и призвала их поддерживать друг друга, чтобы начинающим исполнителям было легче, чтобы они в этой пучине не захлебнулись, как многие артисты, которые ушли в никуда.
Украинцы поддержали слова Оли Поляковой, при этом расскритиковав Приходько. Они напомнили ей, что это не интилектуальный конкурс, а певчий, потому нужно не забывать - "Вы оцениваете певцов".
Напомним, Могилевская резко осадила Полякову на съемках популярного шоу, видео.
Как Politeka писала, Полякова в бриллиантовом колье похвасталась переменами во внешности.
Также Politeka рассказывала, Полякова выдала горькую правду о своих неудачах на съемках известного шоу.