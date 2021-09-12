Украинская певица Оля Полякова высказалась о проблемах шоубизнеса

Как сообщает Politeka.net, 11 сентября, на телеканале "Украина" показали третий выпуск шоу "Співають всі". Там произошел скандал между певицей Анастасией Приходько и блогером Олегом Машуковским. Артистка оскорбила тех, кто ведет блог и снимает видео в TikTok.

На сторону блогеров встала Оля Полякова, призвав уважать труд других. Кадрами она поделилась в Instagram.

Она отметила, что в Украине много недооцененных артистов, которые сами начинают обесценивать другого человека.

"Уважайте чужую молодость, помня о своей. Мы, артисты, в нашей стране все настолько недооцененные, что сами обесцениваем другого человека, чтобы как-то погрузить его в ту недооцененную историю, в которой варимся годами...", - заявила певица.

Ольга также обратилась к своим коллегам и призвала их поддерживать друг друга, чтобы начинающим исполнителям было легче, чтобы они в этой пучине не захлебнулись, как многие артисты, которые ушли в никуда.

Украинцы поддержали слова Оли Поляковой, при этом расскритиковав Приходько. Они напомнили ей, что это не интилектуальный конкурс, а певчий, потому нужно не забывать - "Вы оцениваете певцов".

Напомним, Могилевская резко осадила Полякову на съемках популярного шоу, видео.

Как Politeka писала, Полякова в бриллиантовом колье похвасталась переменами во внешности.

Также Politeka рассказывала, Полякова выдала горькую правду о своих неудачах на съемках известного шоу.