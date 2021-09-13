Популярная певица Ольга Полякова на отдыхе в Испании рассказала о местных лесных пожарах
Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Артистка активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.
На этот раз певица поделилась новыми видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас артистка находится на отдыхе в Испании, в популярном курортном городе - Марбелья. На кадрах Ольга показывает, как пожарные самолеты набирают воду и летят в горы.
"Вот так...В Испании горят леса в горах. Видите, прям перед отелем спускаются такие самолеты, они набирают воду. Когда пролетают над головой, если честно, страшновато. Вот так набирают воду, и тушат лес."
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В Испании пылают лесные пожары в регионе Коста-дель-соль. Об этом сообщают СМИ. Там находится известный курорт Марбелья, в который часто приезжают отдыхать звезды. По мнению властей это был умышленный поджог.
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