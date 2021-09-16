Популярная украинская певица Оля Полякова устроила целое шоу с преображениями перед съемками "Маски"

Оля Полякова на сцене предпочитает появляться только во всей красе и показывает исключительные образы. Для каждого появления в эфире шоу «Маска», где она выступает в качестве судьи, звезда выбирает совершенно непохожие наряды.

Причем в этот раз, спустя несколько первых эфиров, которые Оля успела отснять с командой, звезда решила подвести своеобразный итог ее луков. В коротком ролике Полякова показала четыре последних наряда, в которых ее фигура едва была скрыта - от скромницы до дивы в коже:

Платье с леопардовым принтом с множеством вырезов и золотым боди, короткое платье с блестками, дерзкий лук в кожаном платье на шнуровке и нежный образ в платье-бабочке с оригинальным принтом. Как можно заметить, звезде есть что показать и это не предел ее преображений.

Также Полякова показала еще один новый образ для съемок, в этот раз из розового латеса.

В ролике Оля Полякова была в латексном костюме и с ушками зайчика. Красотка залезла на стол детективов шоу "Маска", начав зажигательные танцы, показывая фигуру во всей красе. Таким образом Оля традиционно пополнила свой список видео, которые делает перед каждым эфиром, чтобы показать новый костюм.

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