Звезда на все 100%

Известная певица Оля Полякова устроила настоящий переполох на шоу «Співають всі!»

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм проекта появилась подборка самых ярких эпизодов со звездой. Красотка не подбирала слов, активно дискутируя с коллегами и отпуская шуточки по поводу красивых участников. Активнее всего Полякова общалась с Натальей Могилевской, которая является главной судьей проекта.

«Оля Полякова @polyakovamusic зажигала в третьем выпуске шоу «Співають всі!». Какие высказывания вам запомнились больше всего?», - подписали подборку авторы аккаунта.

В комментариях зрители стали делиться своими впечатлениями об эфире.

«Полякова как всегда огонь», «Надо было Олю делать главной судьей», «Огонь», «Оля зажгла как всегда», «С ней любое шоу не скучное», «Повеселила всех», - пишут пользователи сети.

Отметим, что во время шоу 100 судей спели песню Поляковой «Шлепки» под аккордеон. Звезде исполнение очень понравилось. Она заявила, что «классику» должны знать все.

Напомним, что Полякова очутилась с неприятной проблемой у врача: "Вот готовлюсь...".

А еще Politeka сообщала, что Полякова устроила примерку невероятных костюмов для шоу "Маска": "От скромницы до…".

Также Politeka писала, что Полякова в розовом латексе зажгла на столе детективов «Маски»: кадры.