Популярна українська співачка Оля Полякова влаштувала ціле шоу з перетвореннями перед зйомками "Маски"

Оля Полякова на сцені бажає з'являтися тільки у всій красі і показує виняткові образи. Для кожної появи в ефірі шоу «Маска», де вона виступає в якості судді, зірка вибирає абсолютно несхожі наряди.

Причому цього разу, через кілька перших ефірів, які Оля встигла відзняти з командою, зірка вирішила підвести своєрідний підсумок її луків. У короткому ролику Полякова показала чотири останні наряди, в яких її фігура ледь була прихована-від скромниці до Діви в шкірі:

Сукня з леопардовим принтом з безліччю вирізів і золотим боді, коротке плаття з блискітками, зухвалий лук в шкіряній сукні на шнурівці і ніжний образ в сукні-метелику з оригінальним принтом. Як можна помітити, зірці є що показати і це не межа її перетворень.

Також Полякова показала ще один новий образ для зйомок, цього разу з рожевого латесу.

У ролику Оля Полякова була в латексному костюмі і з вушками зайчика. Красуня залізла на стіл детективів шоу "Маска", почавши запальні танці, показуючи фігуру у всій красі. Таким чином Оля традиційно поповнила свій список відео, які робить перед кожним ефіром, щоб показати новий костюм.

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