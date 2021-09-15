Популярна співачка Ольга Полякова показала, як "рятує" шкіру від передчасного старіння

Артистка за роки роботи звикла показувати себе в різних образах, причому Ольга не бачить нічого страшного в тому, щоб також бути перед камерою без косметики. Часто Полякова розповідає, як доглядає за собою і що для цього робить.

Цього разу до свого лікаря і косметолога вирушила з неприємною проблемою – розширеними порами. А це дуже незручно особливо для зірок, які мало не кожен день ходять в гримі.

Якщо вчасно не очистити шкіру, то пори швидко забруднюються, шкіра починає запалюватися і її мікробіом швидко руйнується.

"Сьогодні прийшла знову на процедури, ось готуюся, спочатку маска, так? Загалом, потрібна процедура звуження пор, у кого є такі проблеми. У мене ось є така проблема, робила генезис три в одному. Подивіться, яка розкішна шкіра у мене і які порочки», - похвалилася Полякова своїм доглянутим виглядом.

Як відомо, зірка активно коліт собі ботокс через активну міміку з 25 років, щоб уникнути глибоких заломів і зморшок. На даний момент виконавиця продовжує це робити і часто відвідує косметолога.

При цьому зірка відкрито говорить про догляд за собою і не приховує, які процедури віддає перевагу.

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