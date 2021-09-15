Популярная певица Ольга Полякова показала, как "спасает" кожу от преждевременного старения

Артистка за годы работы привыкла показывать себя в разных образах, причем Ольга не видит ничего страшного в том, чтобы также быть перед камерой без косметики. Часто Полякова рассказывает, как ухаживает за собой и что для этого делает.

В этот раз к своему врачу и косметологу отправилась с неприятной проблемой – расширенными порами. А это весьма неудобно особенно для звезд, которые чуть ли не каждый день ходят в гриме.

Если вовремя не очистить кожу, то поры быстро загрязняются, кожа начинает воспаляться и ее микробиом быстро разрушается.

«Сегодня пришла снова на процедуры, вот готовлюсь, сначала маска, да? В общем, нужна процедура сужения пор, у кого есть такие проблемы. У меня вот есть такая проблема, делала генезис три в одном. Посмотрите, какая роскошная кожа у меня и какие порочки», - похвасталась Полякова своим ухоженным видом.

Как известно, звезда активно колит себе ботокс из-за активной мимики с 25 лет, чтобы избежать глубоких заломов и морщин. На данный момент исполнительница продолжает это делать и часто посещает косметолога.

При этом звезда открыто говорит об уходе за собой и не скрывает, какие процедуры предпочитает.

Ранее сообщалось, Полякова мощно осадила Приходько на "Співають всі", впечатлив других звезд: "Уважайте чужую..."

Также, Полякова в бриллиантовом колье похвасталась переменами во внешности: "Четыре часа в салоне красоты"

Politeka рассказывала, дочь Поляковой с новой внешностью засветилась с эпатажной "пацанкой" Покрещук: "Устраиваем битву"