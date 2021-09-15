Популярная певица Ольга Полякова показала, как "спасает" кожу от преждевременного старения
Артистка за годы работы привыкла показывать себя в разных образах, причем Ольга не видит ничего страшного в том, чтобы также быть перед камерой без косметики. Часто Полякова рассказывает, как ухаживает за собой и что для этого делает.
В этот раз к своему врачу и косметологу отправилась с неприятной проблемой – расширенными порами. А это весьма неудобно особенно для звезд, которые чуть ли не каждый день ходят в гриме.
Если вовремя не очистить кожу, то поры быстро загрязняются, кожа начинает воспаляться и ее микробиом быстро разрушается.
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«Сегодня пришла снова на процедуры, вот готовлюсь, сначала маска, да? В общем, нужна процедура сужения пор, у кого есть такие проблемы. У меня вот есть такая проблема, делала генезис три в одном. Посмотрите, какая роскошная кожа у меня и какие порочки», - похвасталась Полякова своим ухоженным видом.
Как известно, звезда активно колит себе ботокс из-за активной мимики с 25 лет, чтобы избежать глубоких заломов и морщин. На данный момент исполнительница продолжает это делать и часто посещает косметолога.
При этом звезда открыто говорит об уходе за собой и не скрывает, какие процедуры предпочитает.
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