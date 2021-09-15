Співачка Оля Полякова влаштувала ефектні танці, примірявши запалюючий наряд

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є детективом шоу"Маска". Співачка вирішила записати відео для Тікток, на якому пустилася в танок.

У ролику Оля Полякова була в латексному костюмі і з вушками зайчика. Красуня залізла на стіл детективів шоу "Маска", почавши запальні танці. В руках красуня тримала ємність з коктейлем. Відео опублікували ще й на сторінці шоу "Маска".

"Вау. Тільки подивіться на ці гарячі танці

Подобається образ Олі Полякової? Пишіть в коментарях", - написано було під відео.

Фанати подивилися відео сотні разів і написали пару коментарів:

"Ну красуня, що тут скажеш", " поводиться як....".

Фанати в Тікток теж почали активно коментувати:

"Чому це не в рекомендаціях, це ж топчик", "Оля, вибач, але якщо це твої діти побачать", "хто б що не говорив, виглядає вона шикарно".

Нагадаємо, Полякова оголосила, що "Королева ночі" назавжди покидає сцену

А ще Politeka писала, що колишній Могилевській заявився на шоу "Співають всі", Полякова не змогла стримати емоцій

Також Politeka повідомляла, що Могилевська різко осадила Полякову на зйомках популярного шоу, відео



