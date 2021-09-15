Співачка Оля Полякова влаштувала ефектні танці, примірявши запалюючий наряд
Як пише Politeka.net, Оля Полякова є детективом шоу"Маска". Співачка вирішила записати відео для Тікток, на якому пустилася в танок.
У ролику Оля Полякова була в латексному костюмі і з вушками зайчика. Красуня залізла на стіл детективів шоу "Маска", почавши запальні танці. В руках красуня тримала ємність з коктейлем. Відео опублікували ще й на сторінці шоу "Маска".
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Подобається образ Олі Полякової? Пишіть в коментарях", - написано було під відео.
Фанати подивилися відео сотні разів і написали пару коментарів:
"Ну красуня, що тут скажеш", " поводиться як....".
Фанати в Тікток теж почали активно коментувати:
"Чому це не в рекомендаціях, це ж топчик", "Оля, вибач, але якщо це твої діти побачать", "хто б що не говорив, виглядає вона шикарно".
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