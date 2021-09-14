Популярный украинский певец Олег Винник выступил на праздновании 120-летия города Буча Киевской области

Как пишет Politeka.net, 12 сентября этого года город Буча Киевской области отмечал 120 годовщину со дня создания. По случаю юбилея местные власти организовали грандиозное празднование. На празднование были приглашены многие звезды шоу "Голос країни" и "Х-Фактор", также здесь выступили экс-солисты группы "Диофильмы" Вадим Олейник и группы "Авиатор" Игорь Воевуцкий. Звездным ведущим празднования стал шоумен Андрей Джеджула.

Однако главным звездным гостем праздника стал популярный певец Олег Винник. В своем Instagram он поделился видеороликом с концерта в Буче.

"В минувшие выходные поздравили Бучу с 120-летием! Пусть ваши сердца горят как эти зажженные огоньки 🔥🔥🔥 ", - написал Винник.

Заметим, что послушать хиты любимого певца на стадионе "Юбилейный" собралось рекордное количество людей.

"Большой Молодец! ❤️ Сколько людей собралось, чтобы увидеть Кумира и отметить праздник! 🎉🎉🎉🎉🎉 ", "Было драйвово 🔥🔥🔥 едем дальше 😄 ", " Концерт был супер!) Олег вы лучший!❤️❤️❤️❤️😍😍😍🔥🔥", "Львов ждет вашего огня и силы 🔥🔥🔥🔥🔥 Мы вас любим . Львов ждет вас с нетерпением", "Олег у вас изменился голос и не в лучшую сторону, особенно заметно было на этом концерте, очень жаль, берегите связи", "Не забывайте о маленьких городах Украины. 🌟✨🌟 Нежин всегда ждет !!! 🙋💐 - написали поклонники.

Ранее Politeka писала, что новый сезон шоу "Маска", Андрей Данилко снова заставил украинцев занервничать: "мы его ждем!".

Напомним, что "Жена Олега Винника": украинцы назвали, кто может прятаться под маской надменной Пиковой дамы.

A еще Politeka сообщала, что у Олега Винника "большая любовь" с известной, но замужней певицей: "Делаем ребенка".