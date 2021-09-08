Відома артистка і суддя-детектив шоу "Маска" Ольга Полякова розповіла, що її пов'язує з Олегом Винником
Як передає Politeka.net, Оля Полякова є популярною українською артисткою. Нещодавно стало відомо, що вона стала однією з суддів-детективів у шоу "Маска". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Ольга Полякова розповіла в інтерв'ю каналу "Україна" про те, що тепер їх пов'язує з Олегом Винником.
"Відтепер у нас велика любов з Олегом Винником, тому що ми разом робимо дитину", - розповіла співачка.
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Артистка поки не розкриває подробиць, а тільки більше заінтригувала.
"Вчора ми з ним це робили шість годин поспіль. Я пішла додому трохи весела і о третій годині ранку. Так що думайте, чим ми займалися разом. Сьогодні його зустріла - був трохи виснажений", - розкрила Ольга Полякова.
Як відомо, зірковими суддями-детективами 2-го сезону шоу" Маска " стали Настя Каменських, Дзідзьо, Ольга Полякова та Олег Винник.
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