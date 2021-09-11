Українці сперечаються в мережі, хто може ховатися за маскою Пікової Дами

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно стартували зйомки другого сезону популярного шоу "Маска". На сторінці проекту в Instagram інтерес глядачів підігрівають, показувала фрагменти все нових і нових масок, звичайно ж такі фото або короткі ролики викликають бурхливі обговорення серед користувачів, всі намагаються вгадати, хто зі знаменитостей може ховатися за тим чи іншим яскравим костюмом.

Так, нещодавно глядачам показала ще одну маску - Пікову Даму, яка вражає своїм незвичайним вбранням. Однак деякі навіть сперечаються в коментарях, чоловік це чи жінка, хоча більшість все ж схиляється до того, що там дівчина.

А варіантів знаменитостей, яких обговорюють мережі, дуже багато: "Хто придумав назву костюму? Капець", "Ну і назва", "Полякова", "Це Зеленський", "Дружина Олега Винника", "Каменських", "Ого, який костюм", "Марув можливо", "100% Альоша, її неправильний прикус складно не впізнати", "Там чоловік", "Костюм для Полякової", "Нікітюк", "Дорофєєва", "Сергій Звєрєв!", "Марув".

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Як повідомляла Politeka, Нова героїня "Маски" Краля викликала суперечки в мережі, яскраві кадри: "Її неправильний прикус складно не впізнати".

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